В Пологах «взрывали» райотдел полиции

Утром 9 декабря на номер 102 позвонил гражданин, который предупредил, что Пологовский райотдел полиции вскорости взлетит на воздух.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Райотдел и «окрестности» оперативно проверили — ничего взрывоопасного не нашли. Также выяснили, что 49-летний «минер» злоупотребляет спиртным. Был он пьян (2,68 промилле, согласно освидетельствованию) и в этот раз.

Подозреваемому грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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