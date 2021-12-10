В Пологах «взрывали» райотдел полиции

Утром 9 декабря на номер 102 позвонил гражданин, который предупредил, что Пологовский райотдел полиции вскорости взлетит на воздух.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Райотдел и «окрестности» оперативно проверили — ничего взрывоопасного не нашли. Также выяснили, что 49-летний «минер» злоупотребляет спиртным. Был он пьян (2,68 промилле, согласно освидетельствованию) и в этот раз.
Подозреваемому грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Вспоминаем самые резонансные случаи «минирования» в 2021 году
- 5 декабря в Васильевское райуправление полиции позвонил мужчина и сообщил, что, во-первых, он — апостол, а во-вторых — заминировал Офис президента. 47-летний ранее судимый житель Васильевки до звонка дважды отбывал наказание в медицинском учреждении, где его лечили психиатры
- 21 ноября поступило сообщение о минировании Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре. «Пошутил» житель Энергодара. Сейчас в отношении «минера» собираются материалы
- 15 ноября 41-летний запорожец, едва освободившись из колонии, где отбывал срок за ложный вызов спецслужб, опять занялся «минированием» — на этот раз, своей квартиры. Его задержали и поместили в ИВС
- 27 сентября 45-летнего жителя села Асланово Донецкой области осудили на четыре года за ложное сообщение о минировании Запорожской АЭС
- 15 августа, около восьми часов вечера полицейским поступил сигнал о минировании Бердянского районного отдела полиции на улице Греческой. 37-летний «шутник» на момент визита полицейских был пьян
- 12 августа угрожали взорвать гранату в Запорожском райуправлении полиции. 35-летнего подозреваемого в ложном сообщении, задержали спустя несколько часов
- 5 июня полицейским Запорожья пришло сообщение о минировании ТРЦ «Украина». Звонивший хотел вертолет и миллион долларов, позже соглашался уже на 15 тысяч гривен
- 3 июня полицейским сообщили о взрывчатке, заложенной в одном из жилых домов на улице Запорожской. 47-летний «подрывник» на момент визита стражей порядка был нетрезв, одет в военную форму и с медалью
- 25 мая неизвестный сообщили о взрывчатке в трех торговых центрах Запорожья (City Mall, «Украина» и «Афина»). Также «заминировали» супермаркет Varus
- 11 мая в Пологовское отделение полиции поступило сообщение от 60-летнего жителя Бильмака — он заявили о минировании местного отделения электросетей. Звонивший пояснил: решил отомстить «электросетям» за плановое отключение света на время ремонта
- 5 апреля в Мелитопольское райуправление полиции поступило сообщение о том, что на данном «объекте» заложена взрывчатка. Личность шутника была оперативно установлена — 19-летний житель Мелитопольского района
- 31 марта, во время сессии депутатов Запорожского горсовета сообщили о минировании мэрии. В связи с этим сессию перенесли на две недели
- 6 марта, без четверти полночь в полицию позвонил неизвестный и сказал, что вскорости случится взрыв. «Минер» назвал и адрес — Днепрорудный, перекресток улице Шахтерская-Энтузиастов, район памятника «Первая руда»
- 4 марта в полицию Бердянска сообщили о минировании отделения «Приватбанка» и местного ТЦ «Амстор». «Минер» уточнил, что взрывчатка находится в мусорном баке. Возле какого отделения «Приватбанка» находится мусорный бак, не уточнил. Полиция оцепила все и вывела из них три сотни сотрудников