Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

В Запорожье пассажир мало того, что за проезд не заплатил — порезал водителя и угнал такси (фото)

Автор:   /  10.12.2021

Знімок екрана 2021-12-10 184841

9 декабря около супермаркета на улице Счастливой (Днепровский район) случилось ЧП с такси — парень отказался платить за проезд, а после напал на водителя, порезав тому плечо и шею. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

24-летнему таксисту удалось «сбежать» из своего Volksvagen Passat — а налетчик сел за руль чужого авто и уехал.

Автомобиль — причем со спущенным колесом — нашли в кювете, неподалеку от села Владимирское Запорожского района.

Спустя несколько часов задержали и угонщика — им оказался 24-летний ранее судимый житель Кривого Рога Днепропетровской области.

По факту угона авто возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Новости по теме

В Мелитополе пьяное авто таранило забор, а позже водитель напал на полицейских (фото)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1

    Covid-19 в Запорожской области: 176 370 заболевших, 549 за сутки, 50 умерли

    Читать дальше →