В Запорожье пассажир мало того, что за проезд не заплатил — порезал водителя и угнал такси (фото)

9 декабря около супермаркета на улице Счастливой (Днепровский район) случилось ЧП с такси — парень отказался платить за проезд, а после напал на водителя, порезав тому плечо и шею.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

24-летнему таксисту удалось «сбежать» из своего Volksvagen Passat — а налетчик сел за руль чужого авто и уехал.

Автомобиль — причем со спущенным колесом — нашли в кювете, неподалеку от села Владимирское Запорожского района.

Спустя несколько часов задержали и угонщика — им оказался 24-летний ранее судимый житель Кривого Рога Днепропетровской области.

По факту угона авто возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

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