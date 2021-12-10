У жителей Бердянского района телефонные и интернет-аферисты выманили более 200 тысяч гривен за три дня

Целую «россыпь» случаев телефонного мошенничества зафиксировали 7-10 декабря в Бердянском районе.

Об этом на своей странице в соцсетях пишет Бердянский районный отдел полиции.

Так, 7 декабря в в полицию обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный гражданин под предлогом продажи товара через сайт, завладел деньгами заявителя. При оформлении доставки товара жена заявителя, перейдя по указанной аферистом ссылке, ввела данные банковской карты, срок действия и CVV-код, после чего с кредитного счета мужчины были списаны более 30 тысяч гривен.

В этот же день с заявлением обратилась 50-летняя женщина. Ее «развели» по схеме «звонит служба безопасности банка, ваша карта заблокирована». Женщину попросили изменить кредитный лимит и лимит снятия наличных. Просьба была выполнена, после чего — опять же, с кредитного счета — мошенники сняли 62 тысячи гривен.

9 декабря в аналогичную ситуацию попала другая жительница Бердянска — которая, правда, «отделалась» лишь тысячей гривен ущерба.

10 декабря для интернет-мошенников опять оказался урожайный. 38-летняя жительница Бердянска, совершая покупки в интернете, перешла по сомнительной ссылке и ввела «секретные» данные кредитной карты. После чего — вы угадали! — лишилась денег — в общей сложности, 33 тысяч гривен.

А вот 37-летний житель села Успеновка попался, как один из «героев заметки» на удочку «банковского работника». Который пояснил: мол, с карточки селянина хотят снять деньги. Чтобы этого не случилось, нужно выполнить его, работника банка, указания. Мужчина выполнил — и лишился рекордной, как для данного «хит-парада» суммы — 80 тысяч гривен.

«Поліція закликає громадян тримати в секреті банківські реквізити та відмовитися від передплати незнайомцям! Будьте обачними, адже аферисти діють не лише в Інтернеті, а під будь-яким приводом можуть завітати до вас додому!» — пишут стражи порядка.

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