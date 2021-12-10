Covid-19 в Запорожской области: 176 370 заболевших, 549 за сутки, 50 умерли

На утро 10 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 176 370 заболевшим (549 за сутки, 223 в Запорожье). 155 214 выздоровели (1732 за сутки), 4822 умерли (50 за сутки, 35 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 211 детей и 6263 медика. Вакцинирован 554 581 человек (6357— за последние сутки).

В Украине на 10 декабря — 3 543 684 заболевших (11 327 за сутки). 90 343 скончались (442 за сутки), 3 158 426 — выздоровели (24 456 за сутки). Вакцинирован 14 031 951 человек.