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Авто разорвало пополам: в Мелитополе в страшном ДТП погибли полицейский и его жена (фото, видео)

Автор:   /  11.01.2022

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11 января, около 1:40 на проспекте Хмельницкого случилось ужасное ДТП — легковушка Chevrolet Cruze съехала в кювет и на крейсерской скорости врезалась в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Результаты аварии плачевны — авто буквально разорвало пополам, 36-летний водитель и 31-летняя пассажирка оказались зажаты в салоне — шансов выжить у них не было. Тела погибших спасателям пришлось деблокировать из покореженного «Шевроле».

Позже киевские СМИ выяснили: в ДТП погибли сотрудник Мелитопольского райуправления полиции и его супруга.

«Происшествием занимается Госбюро расследований, так как в аварии погиб сотрудник Мелитопольского райотдела полиции с супругой. Был ли нетрезв — еще выясняется, как и скорость, с которой автомобиль передвигался по главному проспекту города. Уголовное производство открыто по статье 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами с гибелью нескольких лиц», — сообщает сайт «Телеграф».

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Фото: пресс-служба ГСЧС и сайт «РИА-Мелитополь».
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