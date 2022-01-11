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Под Мелитополем полиция гонялась за черным лесорубом — а тот еще и в драку лез (фото)

Автор:   /  11.01.2022

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8 января на окраине села Астраханка Мелитопольского района полицейские заметили мужчину, который пилил деревья. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Завидев стражей порядка, любитель дармовых дров сел в свой ИЖ-2126 и попробовал оторваться от погони, гоняя по полям. Однако беглеца догнали в районе соседнего села Борисовка.

Однако черный лесоруб решил без боя не сдаваться — он отбивался от полицейских, нанося удары, если официальным языком, по голове туловищу и конечностям. К тому же отбить своего благоверного у полиции решила и супруга — она также начала бить полицейских, причем подручными средствами.

В конце концов, супругов задержали, вызвали на помощь скорую помощь и подкрепление.

Стражи порядка, которых приложил черный лесоруб и его жена, обратились за помощью в больницу.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — за насилие в отношении сотрудника полиции и незаконную порубку леса.

 

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