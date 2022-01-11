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В Запорожье массово задерживают «закладчиков» (фото)

Автор:   /  11.01.2022

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За сутки 9 декабря в Запорожье стражи порядка задержали двух закладчиков. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Так, около 11 часов на улице Рекордной (Вознесеновский район) полицейские заметили подозрительного мужчину, который всячески пытался скрыться от их внимания.

Во время осмотра у 27-летнего местного жителя обнаружили 15 свертков с наркотиком (предварительно, с «солью») весом 15 грам, а также семь ампул «Димедрола», девять ампул «Налбуфина» и пять одноразовых шприцов. Также задержанный указал места, где он уже успел обустроить наркоманские «тайнички».

В этот же день около одного из домов на улице Запорожской (Александровский район) полицейские увидели совсем юного парня — его поведения также показалось подозрительным. Его обыскали и нашли семь зип-пакетов с марихуаной. Также 17-летний закладчик указал на места, где он спрятал еще пять пакетов с травкой — общим весом 16 грамм.

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Наркотики отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

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