В Запорожье из-за долгов порезали человека (фото)

10 января около одного из кафе Запорожья между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Ссора возникла из-за неких долговых обязательств. В результате разборок 30-летний мужчина получил ножевое ранение грудной клетки и левого бедра. Пострадавшего госпитализировали — он потерял много крови.

Врачи сообщили о ЧП в полицию — стражи порядка оперативно задержали подозреваемого в нападении — 21-летнего ранее не судимого местного жителя.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

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