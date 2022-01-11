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В Запорожье из-за долгов порезали человека (фото)

Автор:   /  11.01.2022

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10 января около одного из кафе Запорожья между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Ссора возникла из-за неких долговых обязательств. В результате разборок 30-летний мужчина получил ножевое ранение грудной клетки и левого бедра. Пострадавшего госпитализировали — он потерял много крови.

Врачи сообщили о ЧП в полицию — стражи порядка оперативно задержали подозреваемого в нападении — 21-летнего ранее не судимого местного жителя.

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По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

 

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