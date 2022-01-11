В Запорожье из-за долгов порезали человека (фото)

10 января около одного из кафе Запорожья между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Ссора возникла из-за неких долговых обязательств. В результате разборок 30-летний мужчина получил ножевое ранение грудной клетки и левого бедра. Пострадавшего госпитализировали — он потерял много крови.
Врачи сообщили о ЧП в полицию — стражи порядка оперативно задержали подозреваемого в нападении — 21-летнего ранее не судимого местного жителя.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.
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