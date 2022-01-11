В Васильевском районе сбили 15-летнюю девочку (фото)

10 января, около пяти часов вечера в селе Великая Знаменка Васильевского района ВАЗ-2109 сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Подросток внезапно появился на проезжей части — 41-летний водитель просто не успел затормозить. Также известно, что участок дороги, на котором случилась авария, не был освещен.

Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали.

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