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В Васильевском районе сбили 15-летнюю девочку (фото)

Автор:   /  11.01.2022

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10 января, около пяти часов вечера в селе Великая Знаменка Васильевского района ВАЗ-2109 сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Подросток внезапно появился на проезжей части — 41-летний водитель просто не успел затормозить. Также известно, что участок дороги, на котором случилась авария, не был освещен.

Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали.

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