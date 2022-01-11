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В Васильевке собака весом под центнер провалилась в колодец (фото)

Автор:   /  11.01.2022

pesyk

8 января в Васильевке сенбернар провалился в заброшенный колодец глубиной около десяти метров. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Самостоятельно вытащить здоровенного пса весом около 85 килограмм хозяйка не смогла — и обратилась к спасателям.

9 января бойцы ГСЧС попытались вытащить сенбернара — но столкнулись с агрессией собаки. Рисковать спасателям не хотелось — больно псина здоровая! Однако с помощью подручных средств животное удалось-таки вызволить — в конце концов собака поняла, что ее хотят спасти, и больше особо не злилась.

Сообщают, что сенбернар не пострадал.

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