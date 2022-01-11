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Covid-19 в Запорожской области: 183 157 заболевших, 179 за сутки, 16 умерли

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На утро 11 января диагноз «коронавирус» поставлен 183 157 заболевшим (179 за сутки, 74 — в Запорожье). 176 809 выздоровели (162 за сутки), 5379 умерли (16 за сутки, 11 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 643 ребенка и 6339 медиков. Вакцинированы 586 789 человек (3681 за сутки).

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В Украине на 11 января — 3 709 871 заболевший (5429 за сутки). 97 544 скончались (219 за сутки), 3 522 547 — выздоровели (7761 за сутки). Вакцинированы 14 842 424 человека.

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