В «мусорной квартире» Запорожья едва не сгорел человек (фото)

11 января, около семи часов утра на улице Василия Сергиенко (Хортицкий район) в многоэтажке загорелась одна из квартир.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Выяснилось, что в коридоре квартиры загорелся мусор — владелица жилья тащила домой все, что видела. В итоге вся жилплощадь от пола до потолка была завалена хламом, в котором женщина и спала, и ела, и курила. Из-за окурка и случился пожар.

Спасатели вывели пострадавшую на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Очевидцы сообщают, что женщину повезли в психиатрическую больницу — на радость соседям, которые уже умаялись от такого «мусорного» соседства.

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