В Мелитополе маршрутка снесла столб, двое пострадавших (фото)

11 января, около 21:40 в Мелитополе, на «южном круге» микроавтобус «Спринтер» слетел с дороги и врезался в электроопору.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

В результате микроавтобус получил серьезнейшие повреждения, также пострадали двое людей — водитель и пассажирка.

Согласно информации Запорожского областного центра экстренной медпомощи, 46-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму носа — ее не госпитализировали. Стационарное лечение потребовалось 38-летнему водителя: его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой грудной клетки и закрытым перелом левой голени.

Местные СМИ сообщают, что в микроавтобусе «катались» маршрутчик и его жена, последняя на момент аварии была нетрезвой. Информации об освидетельствовании водителя нет даже в официальном сообщении ГУ НП в Запорожской области.

На утро 12 января микроавтобус (который едва ли подлежит восстановлению) все еще находился на месте аварии. Электроопора также сломана.

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