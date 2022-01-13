В Запорожье определили место для крещенских ныряний — но в ПЦУ говорят, что грехи этим не смоешь

19 января, в День крещения Господня, в Запорожье, на двух пляжах будет проводиться освящение воды.

Об этом сообщает сайт Запорожской мэрии.

Так, на Правобережном пляже (Днепровский район) религиозные обряды будет проводить епископ Запорожский и Мелитопольский Фотий (УПЦ), а на Центральном пляже (Вознесеновский район) — архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ МП).

После этого все желающие смогут «окунуться». В установленных для купания местах уже с шести утра 19 января будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, медики и коммунальщики.

Кстати, та же Православная церковь Украины еще перед прошлогодним празднованием предупреждала: традиции нырять в ледяную воду у украинцев отродясь не было.

У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито «традиційних» масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідженнях про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов’язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні

Кроме этого, священнослужители отмечают: данная традиция появилась лишь в конце 90-х годов прошлого века.

Масові пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з‘явилися у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років. Отже цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження.

Также любителей божественной «халявы» предупреждают: купание в воде, пусть даже и ледяной, грехов не смывает. Для этого надо поработать «потоньше».

Абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття «змиває» усі гріхи… Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає. Дорога до вічного блаженного життя та спасіння лежить виключно через щире каяття у гріхах, молитву та любов до Бога і до наших ближніх.

Врачи, в свою очередь, просят всех желающих окунуться хотя бы несколько недель перед этим попрактиковать контрастный душ. И боже упаси, не нырять в холодную воду пьяным.

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