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Под Запорожье из-за долгов сына ограбили старушку (фото)

Автор:   /  12.01.2022

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10 января в пгт Новониколаевка (Запорожский район) двое нетрезвых граждан ограбили пенсионерку.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

75-летняя местная жительница поведала стражам порядка, что к ней в дом пожаловали двое пьяных мужчин. Они хотели пообщаться с сыном, упирая на то, что он им денег должен. Узнав, что сына дома нет, визитеры стали требовать денег уже у пенсионерки. Однако, видя бесперспективность переговоров, попросту забрали у женщины мобильный телефон и сбежали.

Полицейские очень быстро разыскали и задержали подозреваемых — 32-х и 33-летнего местных жителей. У них обнаружили телефон заявительницы.

Теперь горе-«коллекторам» грозит от четырех до шести лет колонии.

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