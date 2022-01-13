Covid-19 в Запорожской области: 183 279 заболевших, 122 за сутки, 20 умерли

На утро 12 января диагноз «коронавирус» поставлен 183 279 заболевшим (122 за сутки, 42 — в Запорожье). 176 934 выздоровели (125 за сутки), 5399 умерли (20 за сутки, 10 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 654 ребенка и 6342 медика. Вакцинированы 588 362 человека (4153 за сутки).

В Украине на 12 января — 3 716 988 заболевших (7117 за сутки). 97 737 скончались (193 за сутки), 3 530 624 — выздоровели (8077 за сутки). Вакцинированы 14 875 714 человек.