В Запорожской области население задолжало за коммуналку три миллиарда — и это еще газ не считали

По состоянию на конец ноября 2021 года жители Запорожской области задолжали за коммунальные услуги 2,954 миллиарда гривен. И это — без учета долгов за газ.

Об этом сообщает Запорожское областное управление статистики.

Долги распределились следующим образом:

отопление и горячая вода — 1,598 млрд грн

электроэнергия — 498,2 млн грн

обслуживание многоквартирных домов — 409,3 млн грн

холодная вода и водоотвод — 375 млн грн

вывоз мусора — 73,5 млн грн.

Кстати, в ноябре жители Запорожской области заплатили за коммуналку смехотворные 612,1 млн грн, или 58,5% от общей суммы, отраженной в платежках.

Также в управлении статистики говорят о том, что в октябре с населением заключили 105 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 1,257 млн грн.

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