В Запорожской области население задолжало за коммуналку три миллиарда — и это еще газ не считали

По состоянию на конец ноября 2021 года жители Запорожской области задолжали за коммунальные услуги 2,954 миллиарда гривен. И это — без учета долгов за газ.
Об этом сообщает Запорожское областное управление статистики.
Долги распределились следующим образом:
- отопление и горячая вода — 1,598 млрд грн
- электроэнергия — 498,2 млн грн
- обслуживание многоквартирных домов — 409,3 млн грн
- холодная вода и водоотвод — 375 млн грн
- вывоз мусора — 73,5 млн грн.
Кстати, в ноябре жители Запорожской области заплатили за коммуналку смехотворные 612,1 млн грн, или 58,5% от общей суммы, отраженной в платежках.
Также в управлении статистики говорят о том, что в октябре с населением заключили 105 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 1,257 млн грн.
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