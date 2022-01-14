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В Запорожской области население задолжало за коммуналку три миллиарда — и это еще газ не считали

Автор:   /  13.01.2022

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По состоянию на конец ноября 2021 года жители Запорожской области задолжали за коммунальные услуги 2,954 миллиарда гривен. И это — без учета долгов за газ.

Об этом сообщает Запорожское областное управление статистики.

Долги распределились следующим образом:

  • отопление и горячая вода — 1,598 млрд грн
  • электроэнергия — 498,2 млн грн
  • обслуживание многоквартирных домов — 409,3 млн грн
  • холодная вода и водоотвод — 375 млн грн
  • вывоз мусора — 73,5 млн грн.

Кстати, в ноябре жители Запорожской области заплатили за коммуналку смехотворные 612,1 млн грн, или 58,5% от общей суммы, отраженной в платежках.

Также в управлении статистики говорят о том, что в октябре с населением заключили 105 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 1,257 млн грн.

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