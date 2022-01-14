Covid-19 в Запорожской области: 183 500 заболевших, 221 за сутки, 18 умерли

На утро 13 января диагноз «коронавирус» поставлен 183 500 заболевшим (221 за сутки, 110 — в Запорожье). 176 989 выздоровели (55 за сутки), 5417 умерли (18 за сутки, шестеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 663 ребенка и 6350 медиков. Вакцинированы 589 797 человек (3918 за сутки).

В Украине на 13 января — 3 727 034 заболевших (10 046 за сутки). 97 928 скончались (191 за сутки), 3 537 826 — выздоровели (7202 за сутки). Вакцинированы 14 909 166 человек.