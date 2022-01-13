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Короли шансона: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под блатняк (видео)

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Коллектив Шевченковского районного суда давеча погулял на корпоративе. И все бы ничего, слуги Фемиды — тоже люди. Но вот репертуарчик, под который отдыхали выносители приговоров, мягко говоря, подкачал.  О судейском конфузе на своей странице в соцсетях сообщил юрист Михаил Жернаков.

Кримінальний сходняк? Пісенний конкурс в виправній колонії? Та ні — це святкують копоратив судді Шевченківського суду м. Запоріжжя.

Особенно порадовал заместитель главы суда Павел Зарютин — он бодро и с чувством спел песню ныне покойного шансонье Михаила Круга «Наколи мне, кольщик, купола».

Співає: заступник голови суду Зарютін. Танцюють: судді Зарютін, Дмитрюк, Карабак, Боєв, Звєздова. Хочеться ще щось написати зі словами «справжнє обличчя» чи «очистити цю клоаку». Але порівняно з цим шедевром, боюся, все прозвучить банально.

Благо, кто-то из посетителей ресторана (и откуда у судей деньги на шикарные кабаки, а?) заснял творящееся судейское безобразие.

Реакции самих слуг Фемиды на подобное безобразие пока что нет.

Кроме этого, видео опубликовал на своей странице известный украинский активист и блогер Сергей Стерненко. Он предположил, что корпоратив гуляли 15 декабря — когда отмечали День работников суда.

Z-City будет внимательно наблюдать за ситуацией — согласитесь, не каждый день такие новости.

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