В Запорожье, на заповедном острове сгрузили гербициды (фото)

На острове Хортица, неподалеку от так называемого «Турпляжа» неизвестные выбросили десятки емкостей с остатками «химии» — в частности, гербицидов.

Об опасной находке сообщает группа «Наш остров» в соцсетях.



В районе турбазы Хортица кто то выбросил огромное количество химических удобрений. Мешки в которых находятся химикаты уже повреждены и первый же дождь понесёт эту химию в Днепр.

Как сообщают местные СМИ, одна из неравнодушных местных жительниц обратилась на горячую линию Запорожской ОГА. Там у нее приняли заявление — но сделали это крайне неохотно.

Некоторые «комментаторы» предполагают, что химикаты начали растаскивать местные жители.



Скорее всего эти химикаты уже по острову растянули:в районе кладбища и садика чернильные пятна

Также запорожцы призывают власти как можно быстрее утилизировать опасные отходы.

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