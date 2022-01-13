В Запорожье, на заповедном острове сгрузили гербициды (фото)

На острове Хортица, неподалеку от так называемого «Турпляжа» неизвестные выбросили десятки емкостей с остатками «химии» — в частности, гербицидов.
Об опасной находке сообщает группа «Наш остров» в соцсетях.
В районе турбазы Хортица кто то выбросил огромное количество химических удобрений. Мешки в которых находятся химикаты уже повреждены и первый же дождь понесёт эту химию в Днепр.
Как сообщают местные СМИ, одна из неравнодушных местных жительниц обратилась на горячую линию Запорожской ОГА. Там у нее приняли заявление — но сделали это крайне неохотно.
Некоторые «комментаторы» предполагают, что химикаты начали растаскивать местные жители.
Скорее всего эти химикаты уже по острову растянули:в районе кладбища и садика чернильные пятна
Также запорожцы призывают власти как можно быстрее утилизировать опасные отходы.
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