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В Запорожье, на заповедном острове сгрузили гербициды (фото)

Автор:   /  13.01.2022

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На острове Хортица, неподалеку от так называемого «Турпляжа» неизвестные выбросили десятки емкостей с остатками «химии» — в частности, гербицидов. 

Об опасной находке сообщает группа «Наш остров» в соцсетях.

В районе турбазы Хортица кто то выбросил огромное количество химических удобрений. Мешки в которых находятся химикаты уже повреждены и первый же дождь понесёт эту химию в Днепр.

Как сообщают местные СМИ, одна из неравнодушных местных жительниц обратилась на горячую линию Запорожской ОГА. Там у нее приняли заявление — но сделали это крайне неохотно.

Некоторые «комментаторы» предполагают, что химикаты начали растаскивать местные жители.

Скорее всего эти химикаты уже по острову растянули:в районе кладбища и садика чернильные пятна

Также запорожцы призывают власти как можно быстрее утилизировать опасные отходы.

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