Запорожский НПК «Искра» прекращает работу из-за конфликта с министерством обороны — СМИ

СМИ на днях написали о конфликте между Министерством обороны и НПК «Искра». Из-за отказа Министерства обороны от всех заказов, писали журналисты, «Искра» прекращает свою деятельность. В свою очередь в Министерстве обороны эту информацию опровергают.

Официальный ответ опубликован на сайте Минобороны Украины.

Однако обо всем по порядку. Журналисты специализированных СМИ пишут: из-за отказа Министерства обороны от заказов случилась полная «отмена» Государственного оборонного заказа. В результате «Искра» прекратила любую деятельность — в том числе, и опытно-конструкторские работы.

Местные СМИ, в свою очередь, пишут о том, что сотрудники «Искры» уже два месяца сидят без зарплаты.



«Как рассказали рабочие, за декабрь им не было выплачено ни одной гривны заработной платы. На сегодняшний день известно, что предприятие на 2022 год не получило госсзаказа. Также нет и заказов на экспорт, а значит у предприятия нет средств для функционирования», — сообщает сайт «Акцент».

Однако в Министерстве обороны эту информацию опровергают, называя фейком.



В окремих засобах масової інформації з посиланням на анонімні джерела поширюються неправдиві відомості щодо начебто відмови Міністерства оборони України від продукції Казенного підприємства “Науково-виробничий комплекс “Іскра”, який входить до складу ДК “Укроборонпром”. Ці відомості не відповідають дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію

В Министерстве обороны пишут: «Искра» очень важна в вопросе обороноспособности страны, однако работать с предприятием в ведомстве намерены лишь при условии неукоснительного соблюдения законодательства и выполнения предприятием своих обязательств по действующим контрактам.



У 2021 році Міноборони співпрацювало з КП “НВК “Іскра” за чотирма контрактами. У зазначений період Міністерство неодноразово здійснювало авансування виконання замовлень, а також позитивно реагувало на обґрунтовані прохання підприємства про перенесення термінів поставки продукції, коли для цього були правові підстави», — зазначають у Міністерстві оборони.

Как пример, в министерстве приводят такой факт: в декабре 2021 года «Искре» заплатили более 51 миллиона гривен по двум контрактам, которые выполняется. А в августе-октябре 2021 года по одному из контрактов вышла очередная «просрочка». Соответственно, возникла дебиторская задолженность в размере более 58 миллионов гривен. В таких условиях, как сообщает пресс-служба Министерства обороны, дальнейшее перечисление авансов со стороны государства невозможно. Его, по словам замминистра обороны Анатолия Петренко, возобновят в случае погашения дебиторской задолженности либо в случае соответствующего решения суда. Кстати, в суд НПК «Искра» по данному вопросу уже обратилось.

Замминистра также надеется, что данная ситуация не останется без внимания должностных лиц ГК «Укроборонпром». И что тамошнее начальство «ухвалить відповідні управлінські рішення задля підвищення обороноздатності України».

В пресс-служба НПК «Искра» сообщают: директор предприятия Юрий Пащенко сегодня, 13 декабря примет участие в заседании Министерства обороны Украины. После этого «Искра» опубликует официальный комментарий относительно сложившейся ситуации.

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