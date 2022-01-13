«Хочу миллион. Игра началась»: в Бердянске «подрывник» заминировал 16 школ

Утром 13 января на электронную почту 16 учебных учреждений поступило сообщение о минировании.

Как пишут местные СМИ, отправитель представился руководителем террористической организации, и обещал взорвать все указанные школы к 10:30 (как видим, обещание свое «террорист» не сдержал), если на «балансе» его мобильного не окажется миллион гривен.

«Время ограничено, все в ваших руках. Игра началась» — добавил псевдоминер.

Сейчас указанные «адреса» проверяют специалисты. Детей и сотрудников учебных учреждений эвакуировали.

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Напомним, что еще «взрывали» в Запорожской области в 2022 году.