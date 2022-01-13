Под Бердянском легковушка насмерть сбила 10-летнюю девочку (фото)

12 января, около половины второго дня в селе Новопетровка Бердянского района, на улице Центральной водитель легковушки ВАЗ сбил 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В результате аварии ребенок получил серьезные травмы — девочка скончалась в карете скорой помощи.

Выяснилось, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте возле школы. 43-летний водитель «Жигулей» просто не успел среагировать. Результаты освидетельствования показали: мужчина на момент ДТП был трезвым.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Полиция обращается к очевидцам: звоните по номерам телефонов (06153) 3-51-02 (дежурная часть) или 102.

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