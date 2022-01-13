Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

Под Бердянском легковушка насмерть сбила 10-летнюю девочку (фото)

Автор:   /  13.01.2022

DTP_nepovnolitnia

12 января, около половины второго дня в селе Новопетровка Бердянского района, на улице Центральной водитель легковушки ВАЗ сбил 10-летнюю девочку. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В результате аварии ребенок получил серьезные травмы — девочка скончалась в карете скорой помощи.

Выяснилось, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте возле школы. 43-летний водитель «Жигулей» просто не успел среагировать. Результаты освидетельствования показали: мужчина на момент ДТП был трезвым.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.  Полиция обращается к очевидцам: звоните по номерам телефонов (06153) 3-51-02 (дежурная часть) или 102.

Новости по теме

Авто разорвало пополам: в Мелитополе в страшном ДТП погибли полицейский и его жена (фото, видео)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    o_1drdlqq6l2hd15jkg4m127k1bkv14

    «Под что хотим — под то танцуем»: в Запорожье судьи оправдались за корпоратив с песнями Круга

    Читать дальше →