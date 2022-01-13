В Запорожье оштрафовали жестоких владельцев собак — на пять тысяч гривен каждого

Жовтневый районный суд Запорожья оштрафовал двух владельцев собак — за жестокое обращение с животными 52-летний мужчина и 62-летняя женщина заплатят по 5100 гривен каждый.

Об этом сообщается на странице суда в соцсетях.

Отдельно отмечается, что собак конфисковывать не стали — поскольку в материалах дела нет данных о том, что животным угрожает опасность. Также не проводилось и медицинское обследование собак.

Суд не застосував додаткове покарання у вигляді конфіскації тварини, оскільки матеріали справи не містять даних про те, що подальше перебування тварин у власника буде становити загрозу для їх життя або здоров’я, медичне обстеження стану здоров’я тварин не проводилось, відповідного висновку ветеринара до протоколу не долучено.

История вопроса:

Факт о жестоком обращении с животными получил резонанс 15 ноября 2021 года. Тогда зоозащитники на одном из частных подворий на улице Крылова (Александровский район) обнаружили четырех собак. Животные были в ужасном состоянии — соседи рассказали, что их не кормят и не поят, а также регулярно бьют. К тому же семейная пара вела асоциальный образ жизни.

Полицейские осмотрели подворье, опросили хозяев собак, а позже возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».