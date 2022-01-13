«Под что хотим — под то танцуем»: в Запорожье судьи оправдались за корпоратив с песнями Круга

Пресс-служба Шевченковского районного суда опубликовало официальный ответ всем «злопыхателям», которые негодовали по поводу корпоратива, на котором вовсю звучали песни Михаила Круга и прочие блатные хиты.

Ответ размещен на странице Шевченковского райсуда в соцсетях.

Для начала гражданам зачем-то пояснили, что корпоратив проходил во внерабочее время, в ресторане присутствовали исключительно судьи, все карантинные правила были соблюдены, а ресторан был оплачен исключительно работниками суда (что, опять же, заставляет вспомнить присказку «Где деньги взяли»?). Как будто кто-то спрашивал о том, за чьи финансы банкет. Все уже давно привыкли, что зарплата — это далеко не единственный способ заработка украинских чиновников и прочих «можновладців».



15 грудня 2021 року в суддів Шевченківського районного суду м.Запоріжжя, поза межами робочого часу, відбулась зустріч з нагоди святкування професійного свята – «Дня працівника суду». Зазначена зустріч проходила в одному з ресторанів м.Запоріжжя, на святкуванні були присутні виключно судді, інших відвідувачів в орендованому суддями залі ресторану не було. Під час святкування було дотримано всіх вимог чинного законодавства України, зокрема і щодо карантинних обмежень. Захід був повністю оплачений особистими коштами присутніх

Далее, наконец-то, приступили к самому главному — собственно, к предмету обвинений. Слуги Фемиды просто заявили, что они имеют право слушать все, что хотят — а равно и смотреть. О вкусах, дескать, не спорят.