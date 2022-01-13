«Под что хотим — под то танцуем»: в Запорожье судьи оправдались за корпоратив с песнями Круга

Пресс-служба Шевченковского районного суда опубликовало официальный ответ всем «злопыхателям», которые негодовали по поводу корпоратива, на котором вовсю звучали песни Михаила Круга и прочие блатные хиты.
Ответ размещен на странице Шевченковского райсуда в соцсетях.
Для начала гражданам зачем-то пояснили, что корпоратив проходил во внерабочее время, в ресторане присутствовали исключительно судьи, все карантинные правила были соблюдены, а ресторан был оплачен исключительно работниками суда (что, опять же, заставляет вспомнить присказку «Где деньги взяли»?). Как будто кто-то спрашивал о том, за чьи финансы банкет. Все уже давно привыкли, что зарплата — это далеко не единственный способ заработка украинских чиновников и прочих «можновладців».
15 грудня 2021 року в суддів Шевченківського районного суду м.Запоріжжя, поза межами робочого часу, відбулась зустріч з нагоди святкування професійного свята – «Дня працівника суду». Зазначена зустріч проходила в одному з ресторанів м.Запоріжжя, на святкуванні були присутні виключно судді, інших відвідувачів в орендованому суддями залі ресторану не було. Під час святкування було дотримано всіх вимог чинного законодавства України, зокрема і щодо карантинних обмежень. Захід був повністю оплачений особистими коштами присутніх
Далее, наконец-то, приступили к самому главному — собственно, к предмету обвинений. Слуги Фемиды просто заявили, что они имеют право слушать все, что хотят — а равно и смотреть. О вкусах, дескать, не спорят.
Зазначимо, що судді, як і всі інші громадяни України мають право на відпочинок та особисте життя. Також судді, які і всі мешканці України, вправі самостійно обирати музичні твори, книги, фільми, вистави, які їм подобаються. Про смаки не сперечаються – говорить відома приказка
Под занавес в Шевченковском суде решили сострить — и шутейно предложили «представителям общественности» составить перечень того, что нельзя читать, слушать и смотреть судьям.
Пропонуємо представникам громадськості, які роками опікуються судовою реформою, скласти переліки музичних творів, книг, фільмів, вистав тощо, які заборонено слухати, читати, дивитись суддям. До цих переліків пропонуємо додати перелік інших заборон, яких повинні дотримуватися у повсякденному житті судді, а можливо й інші державні службовці
История вопроса
12 января соцсети взорвало видео, на котором во время корпоратива по случаю профессионального праздника замглавы Шевченковского районного суда Павел Зарютин лихо и со знанием дела исполняет песню Михаила Круга. Да и в целом, корпоратив прошел под «блатной» аккомпанемент исполнителей страны-агрессора.