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В Запорожье маршрутка с пассажирами попала в ДТП — пассажиры «эвакуировались» через задние двери (видео)

Автор:   /  13.01.2022

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Днем 13 января между остановками «Кинотеатр «Космос» и «АТК» (Коммунарский район) в аварию попало маршрутное такси. 

Об этом сообщает телеграм-канал «Это Запорожье».

В результате ДТП «передок» маршрутки полностью смяло, также разбилось окно. Пассажирам пришлось выбираться из салона через задние двери.

О пострадавших пока не сообщается. Вскорости должен появиться официальный комментарий запорожской полиции.

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Фото: сайт «Суспільне. Запоріжжя»
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