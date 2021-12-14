Covid-19 в Запорожской области: 177 226 заболевших, 130 за сутки, 21 умер

На утро 13 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 177 226 заболевшим (130 за сутки, 93 в Запорожье). 158 070 выздоровели (707 за сутки), 4909 умерли (21 за сутки, 12 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 267 детей и 6272 медика. Вакцинированы 558 966 человек (2369— за последние сутки).

В Украине на 13 декабря — 3 563 165 заболевших (4073 за сутки). 91 215 скончались (188 за сутки), 3 205 879 — выздоровели (9966 за сутки). Вакцинированы 14 131 443 человека.