Главой «Запорожэлектротранса» хотят назначить экс-директора центра МВД (фото)

Сотрудники КП «Запорожэлектротранс» написали обращение к и.о. мэра Запорожья Анатолию Куртеву — они хотят, чтобы гендиректором был работник КП Владимир Сухачов. Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по финансово-экономическим вопросам, на «Запорожэлетротрансе» — с июля 2017 года.

Об этом сообщается на странице «Админ Запорожэлектротранс» в Facebook.

Це принципова людина, яка з першого дня почала приводити до ладу існуючі проблеми на підприємстві. Колектив одразу відчув позитивні зміни у роботі.

Обратились на КП и к начальнику управления по вопросам транспортного обеспечения Запорожской мэрии Олегу Марголину.

О возможном назначении главным на «Запорожэлектротранс» экс-директора центра МВД Руслана Корницкого (на фото) пишут запорожские СМИ. И даже прилагают заявление.

«Из собственных источников нам стало известно кто займет вакантную должность. Новым директором «Запорожэлектротранса» станет Руслан Корницкий, бывший директор сервисного центра МВД № 2342 по адресу Ореховское ш., 7 А, город Запорожье», — сообщает сайт «Вся власть».

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