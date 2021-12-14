Историческое здание в центре Запорожья возвращено государству

Производство по данному делу открыли в июне 2021 года. В прокуратуре оспаривали решение Министерства энергетики 26-летней давности.

«Прокуратура оспорила законность решения Министерства энергетики Украины, которое в 1995 году передало здание в собственность “Запорожьеоблэнерго”. Здание должны передать в собственность Фонда госимущества», пишет сайт 061.

Суд установил, что, несмотря на запрет приватизации, здание стоимостью 34 млн грн было передано в частную собственность.

Попри законодавчу заборону на приватизацію, акціонерне товариство набуло у приватну власність об’єкт культурної спадщини місцевого значення загальною вартістю майже 34 млн грн

Здание первой электростанции Александровска было построено в 1910 году. В 2011 году оно было включено в государственный реестр — и теперь является одновременно и памятником истории, и памятником архитектуры и градостроительства. Поэтому приватизировать — и даже красить-чинить без разрешения — его нельзя.

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