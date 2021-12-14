В Запорожье мужчину, регулярно избивавшего свою бывшую жену, отправили за решетку

Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к трем годам лишения свободы Саламаху А.В., который в июне 2021 года избил свою бывшую жену Марину Кушнир (на фото). Нападающий сломал женщине нос.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает адвокат Оксана Швец-Хомутова.
03.12.2021 року я і моя клієнтка Марина Кушнір дочекались вироку суду щодо призначення покарання для Саламахи А. у вигляді трьох років позбавлення волі. Це не просто перемога, це соціально важливо подія для кожної жінки, яку хоча б один раз у житті кривдив чоловік і завдавав болю!»
Ранее суд удовлетворил требования истца лишь частично, запретив обвиняемому приближаться к потерпевшей ближе 300 метров, а также звонить и переписываться с ней.
Адвокат говорит: сторона обвинения будет подавать апелляцию.
История вопроса
- 27 июня в одном из магазинов на улице Базарной (Александровский район) 34-летний мужчина избил продавщицу — Марину Кушнир. В результате у пострадавшей сломан нос и многочисленные синяки. Выяснилось, когда-то налетчик и жертва жили вместе, но после решили расстаться. СМИ сообщали, что это нападение — далеко не первое. Полиция же никаких мер не принимает. Вот и в этот раз мужчину доставили в отделение полиции, а потом отпустили. Данная история докатилась до центральных телеканалов — после чего полиция дала официальный ответ, что, не считая нынешнего, знает всего о трех случаях нападения. В первый раз мужчина отделался штрафом в 1700 гривен, во второй на него составили протокол, а в третий — участковый возбудил уголовное дело за нанесение «легких» телесных повреждений
- 17 августа подозреваемый отправлен в СИЗО сроком на 60 дней