В Запорожье мужчину, регулярно избивавшего свою бывшую жену, отправили за решетку

Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к трем годам лишения свободы Саламаху А.В., который в июне 2021 года избил свою бывшую жену Марину Кушнир (на фото). Нападающий сломал женщине нос.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает адвокат Оксана Швец-Хомутова.

03.12.2021 року я і моя клієнтка Марина Кушнір дочекались вироку суду щодо призначення покарання для Саламахи А. у вигляді трьох років позбавлення волі. Це не просто перемога, це соціально важливо подія для кожної жінки, яку хоча б один раз у житті кривдив чоловік і завдавав болю!»

Ранее суд удовлетворил требования истца лишь частично, запретив обвиняемому приближаться к потерпевшей ближе 300 метров, а также звонить и переписываться с ней.

Адвокат говорит: сторона обвинения будет подавать апелляцию.

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