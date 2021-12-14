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В Мелитополе пьяный водитель резал себе руки, чтобы полиции не «сдаваться»

Автор:   /  13.12.2021

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13 декабря, около полуночи в Мелитополе, на улице героев Сталинграда полиция остановила ВАЗ-21099. Внимание привлек водитель — который, по мнению, полицейских, был в подпитии. 

Об этом пишут Мелитопольское РУП и Запорожский областной центр экстренной медпомощи.

Предъявить документы 39-летний водитель отказался — и не просто, а со «спектаклем»: взял — и порезал себе руки ножом.

Прибывшая скорая помощь отвезла мужчину в больницу. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» (с пометкой «самоубийство»). Если водитель будет уличен в пьяной езде, ему придется заплатить штраф — 10 200 гривен.

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