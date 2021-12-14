Избиение школьниц в Запорожье: пострадавшей сделали операцию, на очереди — еще одна

В Запорожской 14-летней Евгении Корниченко, наиболее пострадавшей от нападения девушек-подростков, сделали операцию на носу. Впереди еще одна — необходимо выровнять носовую перегородку.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает адвокат пострадавшей Оксана Швец-Хомутова.
«В запорожской детской больнице девочке провели первую операцию. Школьница находилась под ИВЛ. Ее уже перевели в реанимационное отделение, чтобы отошла от наркоза и начала сама дышать», — пишет сайт «Актуально», ссылаясь на слова адвоката.
Кроме этого, Оксана Швец-Хомутова рассказала о семье, в которой воспитывается девочка. Если вкратце — мама растит двух детей без отца, ютятся в комнате общежития площадью менее семи квадратных метров. Кроме этого, Евгения является инвалидом детства.
Евгения является инвалидом с детства с 2015г. с повреждением органов зрения, у нее отсутствует глазное яблоко и стоит протез-имплант на правом глазу. Евгения имеет группу инвалидности и подтверждающие документы. Семья Евгении находится в затруднительных условиях. Папа Евгении долгое время не трудоустроен. Мама была вынуждена уйти от отца Евгении. У Евгении есть младшая сестричка, ей 8 лет. Евгения, мама и сестра живут в общежитие в комнате меньше 7 кв.м, большей комнаты им предоставить пока не могут.
Если у вас есть возможность помочь семье — вот номер карточки мамы Евгении Анны Корниченко: 4149 4991 1107 5121.
История вопроса
- 6 декабря в полиции, мониторя соцсети, обнаружили видео, на котором четверо девушек-подростков на спортивной площадке одной из школ избивают трех других девушек и требуют у них денег. Видео датировано 22 ноября — именно тогда и случилось «побоище». В тот же день в полицию обратились родители потерпевших — девочек возрастом от 13 до 16 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений. Но после просмотра видео, 6 декабря из дела «убрали» статью о нанесении телесных повреждений, зато добавили «Хулиганство» и «Вымогательство»
- 8 декабря Шевченковский районный суд отправил самую активную участницу побоища, 16-летнюю студентку ПТУ №17 Ксению Тимченко, в СИЗО до 5 февраля 2022 года. Еще две подозреваемых Виктория Сыроватко и Валерия Кушниренко, до той же даты будут находится под домашним арестом — с 21:00 до 6:00. Тем временем пострадавшим начинают поступать звонки с настойчивыми просьбами забрать заявления из полиции
- 9 декабря еще двух участниц избиения школьниц — 15-летнюю Киру Земляную (на фото), ученицу 10 класса лицея «Перспектива» и Ксению Кандыбу отправили под домашний арест с 17:00 до 7:00 на срок до 7 февраля 2022 года