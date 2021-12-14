Избиение школьниц в Запорожье: пострадавшей сделали операцию, на очереди — еще одна

В Запорожской 14-летней Евгении Корниченко, наиболее пострадавшей от нападения девушек-подростков, сделали операцию на носу. Впереди еще одна — необходимо выровнять носовую перегородку.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает адвокат пострадавшей Оксана Швец-Хомутова.

«В запорожской детской больнице девочке провели первую операцию. Школьница находилась под ИВЛ. Ее уже перевели в реанимационное отделение, чтобы отошла от наркоза и начала сама дышать», — пишет сайт «Актуально», ссылаясь на слова адвоката.

Кроме этого, Оксана Швец-Хомутова рассказала о семье, в которой воспитывается девочка. Если вкратце — мама растит двух детей без отца, ютятся в комнате общежития площадью менее семи квадратных метров. Кроме этого, Евгения является инвалидом детства.

Евгения является инвалидом с детства с 2015г. с повреждением органов зрения, у нее отсутствует глазное яблоко и стоит протез-имплант на правом глазу. Евгения имеет группу инвалидности и подтверждающие документы. Семья Евгении находится в затруднительных условиях. Папа Евгении долгое время не трудоустроен. Мама была вынуждена уйти от отца Евгении. У Евгении есть младшая сестричка, ей 8 лет. Евгения, мама и сестра живут в общежитие в комнате меньше 7 кв.м, большей комнаты им предоставить пока не могут.

Если у вас есть возможность помочь семье — вот номер карточки мамы Евгении Анны Корниченко: 4149 4991 1107 5121.

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