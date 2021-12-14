Под Васильевкой мародер в поисках металла осквернил два десятка захоронений (фото, видео)

Кладбищенский мародер орудовал на кладбище села Балки (Малобелозерская ОТГ, Васильевский район) — он разрушил около двух десятков надгробий в поисках металла.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Заявление от жителей села Балки поступило 13 декабря. Они говорили, что на местном кладбище кто-то разрушил несколько десятков памятников.

Вандала удалось оперативно разыскать и задержать. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Он совсем недавно вышел на свободу, где отбывал наказание за корыстные преступления.

По факту надругательства над могилой возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы — от четырех до семи лет.

«Всього з початку року на території Запорізької області відкрито 54 кримінальні провадження за фактом скоєння наруги над могилами, з них по 50 епізодах фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів», — сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Новости по теме

Под Черниговкой задержали мародера — десяток могил «обезметаллил» (фото)