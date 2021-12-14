В Мелитопольском районе рецидивист угнал автобус, чтобы продать за три тысячи гривен (фото)

10 декабря в селе Новониколаевка (Мелитопольский район) со двора дома неизвестный угнал микроавтобус Mercedes-Benz.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Подозреваемого в угоне — 33-летнего ранее судимого мужчину — нашли в тот же день. Он мало того, что угнал микроавтобус, так еще и продал своему приятелю — недорого взял, всего-то три тысячи гривен.

Общественной остроты добавляют следующие факты: что задержанный горе-мастер угона работал по найму у обворованного им же гражданина и не далее как минувшим летом освободился из колонии.

Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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