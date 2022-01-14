В Бердянске второй день подряд «минируют» школы — выкуп хотят (фото)

Утром 14 января руководство семи школ курортного города получило сообщения о минировании.

Как пишут местные СМИ, письма поступили в семь учебных учреждений. Полиция сообщает, что таких было 15.

Сейчас ученики и персонал эвакуированы. Взрывчатку ищут специалисты. Также известно, что «подрывник» требует выкуп — 300 тысяч гривен.

В Бердянском городском отделе образования в связи с такими событиями даже подумывают о переведении детей на дистанционную форму образования.

Также местные СМИ пишут, что подобные «минирования» происходят по всей территории Украины.

Напомним:

13 января аналогичные письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен.

Взрывчатки в указанных «террористом» школах не нашли.