Маршрутка врезалась в столб: в Запорожье сообщили о пострадавших в резонансном ДТП (фото)

В ДТП с маршрутным такси, которое случилось 13 января на улице Космической, пострадали четверо.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Известно, что 51-летний водитель маршрутки ехал в направлении улицы Сытова, не справился с управлением и выехал на правую обочину, где авто врезалось в дерево. После этого микроавтобус отбросило — он затормозил на разделительном газоне.

Всего в маршрутке было четыре пассажира и водитель. Пострадали водитель и трое пассажиров — женщины 31 и 69 лет, а также 43-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали. Сообщается, что они получили различные травмы — не обошлось и без переломов.

По факту ДТП с пострадавшими возбуждено уголовное дело.

Напомним

Днем 13 января между остановками «Кинотеатр «Космос» и «АТК» (Коммунарский район) в аварию попало маршрутное такси. В результате ДТП «передок» маршрутки полностью смяло, также разбилось окно. Пассажирам пришлось выбираться из салона через задние двери.