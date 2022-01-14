В Запорожье дело тренера, развращавшего мальчика, передано в суд

Дело в отношении 67-летнего тренера по каратэ, который, начиная с середины 2020 года развращал 11-летнего мальчика, передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Во время карантина указанный тренер проводил занятия с детьми у себя дома. Там-то он, выражаясь официальным языком «систематически совершал действия по развращению 11-летнего мальчика». Подобные действия начались еще в середине 2020 года.

Сейчас ювенальные прокуроры Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья направили обвинительный акт относительно подозреваемого в педофилии в суд.

История вопроса

15 августа 2021 года Жовтневый районный суд Запорожья арестовал на 60 дней тренера по карате, которого подозревают в растлении своего 11-летнего воспитанника. Основанием для ареста стали события 11 августа, когда, во время карантина и по предложению федерации карате, подозреваемый тренировал детей у себя дома, где и произошел инцидент. Также в суде полагают, что тренер растлевал мальчика постепенно, начиная с середины 2020 года. К тому же, в прошлом он привлекался к уголовной ответственности — и как раз за растление несовершеннолетних. Да еще и с причинением легких телесных повреждений. Судимость, пишет пресс-служба суда, погашена.