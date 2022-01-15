В Запорожской области незаконно наловили биоресурсов на три миллиона гривен

Проверяя промышленный журнал пользователя водных биоресурсов, специалисты заметили «записи» о незаконном вылове в Утлюкском лимане рачков артемии.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Азовский рыбоохранный патруль.



Суб’єкт рибогосподарської діяльності здійснював незаконний вилов рачків артемії на Утлюцькому лимані в районі с. Атманай, Мелітопольського району, який територіально входить до Приазовського національного природного парку.

Также сообщается о том, что данный «субъект» не имел разрешения на специальное использование водных биоресурсов в границах территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Всего было незаконно выловлено 4100 кг рачков артемии. Убыток государству составил 3 млн 267 тыс. 700 гривен.



Азовським рибоохоронним патрулем до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 249 КК України (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом — авт.).

Подозреваемому грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет.

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