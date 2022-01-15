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В Бердянске иномарка насмерть сбила пешехода (фото)

Автор:   /  14.01.2022

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13 января, около 17:45 в Бердянске, на Мелитопольском шоссе, около остановки транспорта «Маяк» пешеход (на вид возрастом примерно 65 лет) попал под колеса легковушки Nissan Almera.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Установлено, что иномаркой управлял 46-летний житель одного из сел Бердянского района. Также известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП в карете скорой помощи. Сейчас устанавливают личность погибшего.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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