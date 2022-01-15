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Из Запорожского района депортировали иностранца (фото)

Автор:   /  14.01.2022

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В середине августа 2021 года 40-летний гражданин Азербайджана освободился из Беленьковской исправительной колонии (Запорожский район), где отсидел четыре года за грабеж. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает миграционная служба Запорожской области.

Сразу же после освобождения иностранца поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев.

А 13 января мигранта депортировали на родину с восьмилетним запретом посещать Украину.

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