Из Запорожского района депортировали иностранца (фото)

В середине августа 2021 года 40-летний гражданин Азербайджана освободился из Беленьковской исправительной колонии (Запорожский район), где отсидел четыре года за грабеж.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает миграционная служба Запорожской области.
Сразу же после освобождения иностранца поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев.
А 13 января мигранта депортировали на родину с восьмилетним запретом посещать Украину.
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