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В Запорожье сожгли очередной мусорный контейнер (фото)

Автор:   /  14.01.2022

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13 января около дома №10 на улице Новокузнецкой (Коммунарский район) сгорел мусорный контейнер. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает «Вельтум-Запорожье» — предприятие-монополист, которое занимается вывозом мусора.

На предприятии говорят, что с наступлением Нового года случаи вандализма по отношению к мусорным контейнерам участились.

Дії вандалів завдають чималих фінансові збитки підприємству і призводять до відхилень від графіку планової заміни контейнерів

«Вельтум-Запорожье» просит жителей города сообщать про случаи умышленного уничтожения, а также кражи мусорных баков и выбрасывания в них строительных отходов по телефону (067) 619-72-72. Анонимность, говорят на предприятии, гарантируют.

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