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В Запорожье дважды в день штрафовали «блатное авто» (фото)

Автор:   /  14.12.2021

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В течении одного дня 9 декабря водитель внедорожника Lexus с «блатными» номерами был оштрафован дважды.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Служба инспекторов парковки Запорожья.

Первый раз водитель элитного авто получил штраф за парковку около Запорожского областного краеведческого музея (Александровский район, на верхнем фото) — авто примостилось в пяти метрах от пешеходного перехода, закрывая обзор и водителям, и пешеходам.

Судя по всему, обладателя «Лексуса» штраф не испугал — спустя несколько часов это же авто снова припарковалось «по рогатому» — на этот раз неподалеку от Аллеи Трудовой славы (Вознесеновский район, нижнее фото). Инспекторам пришлось выписывать еще один «ордерок».

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