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Covid-19 в Запорожской области: 177 631 заболевший, 405 за сутки, 28 умерли

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На утро 14 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 177 631 заболевшему (405 за сутки, 164 в Запорожье). 159 821 выздоровел (1751 за сутки), 4937 умерли (28 за сутки, 16 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 304 ребенка и 6277 медиков. Вакцинированы 560 798 человек (5388— за последние сутки).

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В Украине на 14 декабря — 3 570 448 заболевших (7283 за сутки). 91 602 скончались (387 за сутки), 3 233 009 — выздоровели (27 130 за сутки). Вакцинированы 14 174 399 человек.

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