В Запорожье пенсионера «развели» на 65 тысяч гривен

13 декабря с сообщением о мошенничестве на номер 102 позвонил 84-летний житель Вознесеновского района Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Заявитель поведал, что ему позвонил мужчина. Представившись врачом, он сообщил пенсионеру: ваша дочь попала в ДТП и ей срочно необходимо лечение. Уже через четверть часа к опешившему от такой новости гражданину пожаловал неизвестный, которому и были отданы 2400 долларов США — 64 800 гривен по сегодняшнему курсу.

Только после этого пенсионер догадался позвонить своей дочери — как и следовало ожидать, с той было все в порядке, а старик попросту попался на удочку аферистов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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