В заповеднике Хортице подтвердили «возвращение бобров» (фото)

В национальном заповеднике Хортица подтвердили: на острове появились бобры.

Об этом сообщается на странице Национального заповедника «Хортица» в соцсетях.

Підтвердився факт присутності бобра річкового у заплавній частині острова Хортиця. Наразі знайдено характерні погризи дерев.

Более того — научные сотрудники заповедника сообщают: еще в октябре следов деятельности этих животных на острове не было.

Так як ще наприкінці жовтня ніяких слідів життєдіяльності бобра на цій території не було, вірогідно, ці тварини з’явилися на острові протягом останнього місяця.

Сейчас сотрудники Национального заповедника «Хортица» начинают полевые исследования территории. Не исключено, что вскорости соцсети наполнятся «няшными» бобровыми видео.

Справка «Википедии»: обыкновенный бобр или речной бобр — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом). Самый крупный грызун фауны Старого Света и второй по величине грызун после капибары.

История вопроса

6 декабря о присутствии бобров на Хортице (впервые за 50 лет наблюдений!) сообщил известный запорожский биолог и путешественник Валерий Кеменов. Он показал фото с «погрызенными» деревьями — кроме бобра, так «валить лес» в наших широтах не может никто. Валерий Кеменов пишет: численность бобра в Украине растет. Эти животные, наряду с выдрами и барсуками, «выпали» из поля зрения человека — их мех обесценился.