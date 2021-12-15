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В Мелитополе из частного гаража изъяли более 600 литров «катанки» (фото)

Автор:   /  14.12.2021

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11 декабря, около двух часов дня в одном из гаражей кооператива на улице Станиславского (Мелитополь) обнаружили сотни литров «паленых» спиртных напитков. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Всего во время осмотра были изъяты полимерные канистры на пять и девять литров, наполненные жидкостью с характерным запахом спирта — оказалось, это водка. Никаких документов на данный товар владелица гаража предъявить не смогла.

Весь алкоголь полиция изъяла.

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