В Запорожье авто расплющилось об опору моста — за рулем был полицейский (фото)

Вечером 13 декабря на улице Космической (Коммунарский район) ВАЗ-21099 врезался в опору ж/д моста. Как позже выяснилось, за рулем легковушки был полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В результате ДТП водителя — 24-летнего сотрудника полиции — зажало в салоне конструкциями авто. Пострадавшего пришлось вызволять спасателям.

Сейчас сотрудник полиции находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Согласно выводам экспертизы, водителя находился за рулем трезвым.

ДТП «зафиксировала» следственно-оперативная группа. На месте аварии также работали сотрудники Госбюро расследований.

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