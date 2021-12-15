Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

В Запорожье авто расплющилось об опору моста — за рулем был полицейский (фото)

Автор:   /  14.12.2021

dtp_1 (1)

Вечером 13 декабря на улице Космической (Коммунарский район) ВАЗ-21099 врезался в опору ж/д моста. Как позже выяснилось, за рулем легковушки был полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В результате ДТП водителя — 24-летнего сотрудника полиции — зажало в салоне конструкциями авто. Пострадавшего пришлось вызволять спасателям.

Сейчас сотрудник полиции находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

dtp_2 (1)

Согласно выводам экспертизы, водителя находился за рулем трезвым.

ДТП «зафиксировала» следственно-оперативная группа. На месте аварии также работали сотрудники Госбюро расследований.

Новости по теме

Под Мелитополем машина врезалась в опору, погиб человек (фото)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    thief-1

    В Запорожье пенсионера «развели» на 65 тысяч гривен

    Читать дальше →