Возвращение блудной «Купавы»: на проспекте Металлургов появился снесенный ранее киоск (фото)

Один из незаконных МАФов, которые 2 декабря с большой помпой (и обязательной публикацией «подвига» в соцсетях) сносили с проспекта Металлургов, преспокойно вернулся в родные «пенаты».

Об этом на своей странице в соцсетях пишет пользователь Максим Терещенко.

11 дней прошло (сообщение появилось 13 декабря — авт.) после громкого демонтажа незаконных киосков на проспекте Металлургов. Красивые фото демонтируемого киоска, нападения хозяев на демонтажников с разбиванием авто, полиция.

Но музыка играла (вернее, молчала) недолго — «Купава» вновь находится на прежней локации.

Сегодня он (киоск — авт.) стоит на проспекте, на прежнем месте. И даже электричество к нему подведено.

«Этот киоск живучее многих наших чиновников», — острит Максим Терещенко. И обращается к и.о. мэра.

Господин Куртев, вас победили. За 11 дней. И похоже, положили что-то на городскую власть.

История вопроса

Ранним утром 2 декабря подрядчики, нанятые мэрией, приехали на проспект Металлургов — сносить «Купавы», мешающие движению транспорта и пешеходов. Без скандалов и нападений не обошлось. Один из нападавших, владелец киоска, по словам чиновника, был вооружен молотком — он разбил фару на автокране подрядчика. Мужчина задержан полицейскими, по факту хулиганства с порчей имущества возбуждено уголовное дело.