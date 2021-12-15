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Глава Запорожской ОГА — официально один из самых бедных среди своих коллег (инфографика)

Автор:   /  14.12.2021

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Председатель Запорожской областной администрации Александр Старух (на фото) — в конце рейтинга по размеру заработных плат среди глав ОГА. 

Как сообщают киевские СМИ, глава Запорожской ОГА занимает шестое место с конца.

Дороже всего бюджету Украины обходится глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай — за ноябрь он получил 138 639 гривен. Менее всего заработал за прошлый месяц и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун — 40,5 тысячи гривен. Пока ничего не получил председатель Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута.

Александр Старух заработал за ноябрь без малого 67 тысяч гривен.

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