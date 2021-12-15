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В Запорожье столкнулись две иномарки — обломки разлетелись на десятки метров (фото)

Автор:   /  14.12.2021

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Днем 13 декабря на Ореховском шоссе (Коммунарский район) столкнулись Peugeot 308 и Fiat Doblò.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

Люди в аварии не пострадали, а вот автомобилям досталось.

Выяснилось, что в ДТП виноват водитель «Пежо» — авто двигалось по второстепенной дороге и не пропустило «Фиат», который ехал как раз по главной.

На виновника аварии составили административный протокол.

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