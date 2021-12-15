В Запорожье столкнулись две иномарки — обломки разлетелись на десятки метров (фото)

Днем 13 декабря на Ореховском шоссе (Коммунарский район) столкнулись Peugeot 308 и Fiat Doblò.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.
Люди в аварии не пострадали, а вот автомобилям досталось.
Выяснилось, что в ДТП виноват водитель «Пежо» — авто двигалось по второстепенной дороге и не пропустило «Фиат», который ехал как раз по главной.
На виновника аварии составили административный протокол.
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